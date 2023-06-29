Глава Ростовской области — Лайфу: Жители пережили ситуацию с мятежом без мандража
Голубев: Жители Ростовской области прошли ситуацию с мятежом без мандража
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал Лайфу, что жители региона прошли ситуацию с вооружённым мятежом "без мандража".
"Жители всё время были без мандража, и весь период времени жители были в порядке", — ответил он на вопрос корреспондента Лайфа.
Голубев добавил, что дороги после прохода военной техники ЧВК "Вагнер" восстановили, следов почти не осталось.
Голубев: Жители Ростовской области прошли ситуацию с мятежом без мандража. Видео © LIFE
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Напомним, 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Самая сложная ситуация сложилась как раз в Ростове-на-Дону: подразделения ЧВК разместились там около штаба Южного федерального округа. Позже, уже после деэскалации ситуации и отхода "вагеровцев" в свои лагеря, власти города оценили ущерб: военная техника ЧВК повредила десять тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону.
ТАСС / ЕРА / ARKADY BUDNITSKY