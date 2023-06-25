Мэр Ростова-на-Дону: Техника "Вагнера" повредила свыше 10 тысяч кв. метров дорог

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила десять тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

"Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Будённовский", — написал он.