Мэр Ростова-на-Дону: Техника "Вагнера" повредила свыше 10 тысяч кв. метров дорог
Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила десять тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.
"Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Будённовский", — написал он.
По словам мэра, сегодня рабочие приступят к устранению повреждений, нанесённых техникой бойцов. Выполнить его планируется за два дня.
Напомним, ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется. А на трассах Краснодарского края сняты все ограничения, введённые из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", которая попыталась организовать вооружённый мятеж. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.