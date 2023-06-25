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25 июня, 04:47
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Ограничение движения по М4 "Дон" сохраняется в Тульской и Московской областях

Ограничение движения по трассе М4 "Дон" в Тульской и Московской областях в данный момент сохраняется. Об этом сообщили в пресс-службе "Автодора".

"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — сказано в сообщении.

Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Ранее Лайф сообщал, что власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. А в Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка. Ситуация находится на особом контроле региональных правоохранительных органов.

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t.me / "Автодор"

Оксана Попова
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