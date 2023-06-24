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24 июня, 15:06

В Калужской области ограничат движение машин на границе с соседними регионами

Власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — написал глава области в телеграм-канале.

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Шапша призвал граждан воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. Он пообещал информировать население о дальнейших изменениях.

Ранее Лайф писал, что в Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка. Ситуация находится на особом контроле региональных правоохранительных органов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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