В Калужской области ограничат движение машин на границе с соседними регионами

Власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — написал глава области в телеграм-канале.

Шапша призвал граждан воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. Он пообещал информировать население о дальнейших изменениях.