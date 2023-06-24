В Калужской области ограничат движение машин на границе с соседними регионами
Власти Калужской области приняли решение временно ограничить движение автотранспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями", — написал глава области в телеграм-канале.
Шапша призвал граждан воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. Он пообещал информировать население о дальнейших изменениях.
Ранее Лайф писал, что в Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка. Ситуация находится на особом контроле региональных правоохранительных органов.
ТАСС / Сергей Мальгавко