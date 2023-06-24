Минтранс Подмосковья попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым"

Власти Московской области сообщают, что перекрыто движение на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым".

Перекрытый мост через Оку в районе Серпухова (часть трассы М2 "Крым"). Видео © Telegram / SHOT

"Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", — говорится в сообщении Минтранса Подмосковья.