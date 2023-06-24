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24 июня, 09:13

Минтранс Подмосковья попросил воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым"

Минтранс Подмосковья: Мост через Оку в районе Серпухова перекрыт

Власти Московской области сообщают, что перекрыто движение на Симферопольском шоссе в районе Серпухова. В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым".

Перекрытый мост через Оку в районе Серпухова (часть трассы М2 "Крым"). Видео © Telegram / SHOT

"Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М4 "Дон" и М2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова", — говорится в сообщении Минтранса Подмосковья.

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Ранее Лайф писал, что в Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка. Ситуация находится на особом контроле региональных правоохранительных органов.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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