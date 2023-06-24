В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

В Москве из-за введения режима контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Собянина, все городские службы работают в полном объёме, передвижения по столице не затруднены. Он поблагодарил москвичей и жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.