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24 июня, 06:30

В Москве из-за введения КТО отменены все массовые мероприятия

Собянин: В Москве отменены все массовые мероприятия

В Москве из-за введения режима контртеррористической операции отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве введён режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — написал градоначальник в телеграм-канале.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

По словам Собянина, все городские службы работают в полном объёме, передвижения по столице не затруднены. Он поблагодарил москвичей и жителей за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Ранее Лайф уже писал, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

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Unsplash

Иван Косицын
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