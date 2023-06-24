В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

В Московской области усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

"В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области", — написал он в телеграм-канале.