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24 июня, 04:01

В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

Воробьёв: В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

В Московской области усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

"В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области", — написал он в телеграм-канале.

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

Ранее стало известно, что также в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Обложка ©

Агенство "Москва" / Софья Сандурская

Оксана Попова
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