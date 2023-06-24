В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

В Липецкой области будут усилены меры безопасности. Жителям региона рекомендовано отказаться от поездок в южном направлении. Соответствующее заявление по итогам заседания оперативного штаба сделал губернатор области Игорь Артамонов.

"По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с этим он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять новостям только из официальных и проверенных источников.