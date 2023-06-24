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24 июня, 03:12

Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом в телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, в городе введён дополнительный контроль на дорогах.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — сообщил Собянин и призвал москвичей отнестись к мерам с пониманием.

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

В Липецкой области усилили меры безопасности и призвали отказаться от поездок на юг

Ранее стало известно, что также в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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