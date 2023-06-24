Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом в телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, в городе введён дополнительный контроль на дорогах.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — сообщил Собянин и призвал москвичей отнестись к мерам с пониманием.