Собянин заявил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве
В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Об этом в телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, в городе введён дополнительный контроль на дорогах.
"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введён дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", — сообщил Собянин и призвал москвичей отнестись к мерам с пониманием.
Ранее стало известно, что также в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
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