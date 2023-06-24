В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции
НАК: В Москве и области ввели режим КТО в целях пресечения возможных терактов
В Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
"В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введён режим контртеррористической операции", — указано в сообщении.
Кроме того, режим КТО введён на территории Воронежской области.
Напомним, в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.
ТАСС / Александр Рюмин