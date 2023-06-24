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24 июня, 06:03
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В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

НАК: В Москве и области ввели режим КТО в целях пресечения возможных терактов

В Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введён режим контртеррористической операции", — указано в сообщении.

Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта

Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта

Кроме того, режим КТО введён на территории Воронежской области.

Напомним, в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности, проводятся мероприятия антитеррористической направленности. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

На въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление

На въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Иван Косицын
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