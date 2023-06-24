В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции

В Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введён режим контртеррористической операции", — указано в сообщении.