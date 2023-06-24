На въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление, а также КамАЗы с песком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Ранее Лайф писал, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.