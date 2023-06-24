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24 июня, 05:17

На въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление

<p>Полиция на въезде в Москву по Варшавскому шоссе. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Полиция на въезде в Москву по Варшавскому шоссе. Обложка © SHOT

На въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление, а также КамАЗы с песком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Ранее Лайф писал, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

Иван Косицын
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