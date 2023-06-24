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24 июня, 05:44
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Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта

SHOT: Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта

<p>Часть Ярославского шоссе в Москве перекрыта. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53221" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Часть Ярославского шоссе в Москве перекрыта. Обложка © Telegram / SHOT

Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта. Об этом сообщил телеграм-канал SHOТ.

Сейчас на месте стоит полицейское усиление, правоохранители выборочно досматривают автомобили. Судя по опубликованному фото с места, для водителей остались свободы две полосы движения. В настоящий момент на шоссе обстановка спокойная.

Ранее сообщалось, что на въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление. Там также находятся КамАЗы с песком.

В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

В Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия

Напомним, в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Светлана Оперук
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