Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта. Об этом сообщил телеграм-канал SHOТ.

Сейчас на месте стоит полицейское усиление, правоохранители выборочно досматривают автомобили. Судя по опубликованному фото с места, для водителей остались свободы две полосы движения. В настоящий момент на шоссе обстановка спокойная.

Ранее сообщалось, что на въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление. Там также находятся КамАЗы с песком.