Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта
SHOT: Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта
Часть Ярославского шоссе в Москве перекрыта. Обложка © Telegram / SHOT
Часть дороги на въезд по Ярославскому шоссе в Москве перекрыта. Об этом сообщил телеграм-канал SHOТ.
Сейчас на месте стоит полицейское усиление, правоохранители выборочно досматривают автомобили. Судя по опубликованному фото с места, для водителей остались свободы две полосы движения. В настоящий момент на шоссе обстановка спокойная.
Ранее сообщалось, что на въезде в Москву по Варшавскому шоссе стоит полицейское усиление. Там также находятся КамАЗы с песком.
Напомним, в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.