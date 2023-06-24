В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка
Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На дорогах введён дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен", — указано в сообщении.
Водителей призвали при необходимости искать объездные пути. Местные власти просят граждан отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Как уточняется, в Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия. Ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Губернатор региона Алексей Дюмин получает оперативную информацию от руководителей силовых структур по текущей обстановке.
Ранее Лайф писал, что ночью 24 июня были перекрыты въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск. Власти Воронежской области позднее сообщили о движении по ней колонны военной техники.
ТАСС / Пётр Ковалёв