В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Москвы и Липецка

Транзитный проезд временно ограничен в Тульской области со стороны Московской и Липецкой областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На дорогах введён дополнительный контроль. Автомобилистам просьба воздержаться от поездок на личном транспорте по трассе М4 "Дон". В обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) транзитный проезд временно ограничен", — указано в сообщении.