Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки
Голубев призвал жителей Ростовской области не выезжать на трассу М4 "Дон"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал местных жителей не выезжать на трассу М4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки. К гражданам он обратился в телеграм-канале.
Обстановка на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT
"Настоятельно прошу жителей населённых пунктов не выезжать на М4 "Дон"! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерова, скопилось большое количество транспорта", — написал он.
Губернатор поручил областным спасательным службам и подразделениям областного ГУ МЧС РФ совместно с администрациями муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, которые оказались сейчас в пробке.
Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей невозможно по трассе М4 "Дон". Региональные власти позднее сообщили о движении по ней колонны военной техники. Голубев с самого утра призывает воздержаться от поездок в центр города. Кроме того, в Липецкой и Воронежской областях перекрыли движение по трассе М4.
Telegram / SHOT