Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал местных жителей не выезжать на трассу М4 "Дон", где образовались многокилометровые пробки. К гражданам он обратился в телеграм-канале.

Обстановка на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Видео © Telegram / SHOT

"Настоятельно прошу жителей населённых пунктов не выезжать на М4 "Дон"! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерова, скопилось большое количество транспорта", — написал он.