Люди оказались заблокированы в огромной пробке на трассе М4 под Ростовом
На дорогах Ростовской области образовались километровые пробки
Недалеко от города Миллерово Ростовской области на трассе М4 "Дон" образовалась огромная пробка. Люди стоят в ней примерно с 12 часов ночи, сообщает телеграм-канал SHOТ.
Недалеко от города Миллерово Ростовской области на трассе образовалась огромная пробка. Видео © t.me / SHOT
Очевидцы сообщают, что проезд перекрыт сотрудниками ГИБДД. Люди вынуждены идти по жаре около четырёх километров в магазин за водой и едой.
Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей невозможно по трассе М4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка. Также около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. Паники среди людей нет, они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры. Однако власти рекомендовали отказаться от поездок в центр города и не покидать свои дома без необходимости.
t.me / SHOT