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24 июня, 04:47

Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта

Голубев: В Ростове-на-Дону временно изменят схему транспортного движения

Схему движения муниципального транспорта в Ростове-на-Дону собираются изменить. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова", — написал он в телеграм-канале.

По словам Голубева, железнодорожный транспорт будет работать по прежнему расписанию. Как уточнил глава горадминистрации Алексей Логвиненко, информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте мэрии.

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой

Въезды в Ростов-на-Дону со стороны Аксая и Новочеркасска перекрыты спецтехникой

Ранее Голубев призвал ростовчан временно отказаться от поездок в центр города и не покидать свои дома без необходимости.

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t.me / Ростов главный

Анатолий Симоненко
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