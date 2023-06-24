Власти Ростова-на-Дону сообщили об изменении схемы движения транспорта

Схему движения муниципального транспорта в Ростове-на-Дону собираются изменить. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но при этом изменены маршруты по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно. Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова", — написал он в телеграм-канале.

По словам Голубева, железнодорожный транспорт будет работать по прежнему расписанию. Как уточнил глава горадминистрации Алексей Логвиненко, информация об изменении маршрутов транспорта будет размещена на сайте мэрии.