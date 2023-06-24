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24 июня, 03:01
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Ростовский губернатор призвал отказаться от поездок в центр города

Ростовский губернатор Голубев призвал воздержаться от поездок в центр города

Жителей Ростовской области призвали отказаться от поездок в центр города и не покидать свои дома без необходимости. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", — написал он в телеграм-канале.

В Воронежской области заявили о движении колонны военной техники по трассе М4 "Дон"

В Воронежской области заявили о движении колонны военной техники по трассе М4 "Дон"

Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей. Также около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. При этом, паники среди людей нет: они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры.

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t.me / Ростов главный

Оксана Попова
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