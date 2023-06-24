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24 июня, 02:23

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону заметили военную технику

Около штаба Южного федерального округа в Ростове-на-Дону запечатлели военную технику. Кадры с места опубликовали местные телеграм-каналы.

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону заметили военную технику. Видео © t.me / RostovGazeta.ru | Ростовская область

На опубликованных кадрах видно, что у территории здания стоит колонна военной техники: танки и бронированные автомобили. Улицы патрулируют полицейские. При этом, паники среди людей нет: они спокойно передвигаются по улицам и снимают происходящее на камеры.

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Ранее Лайф писал, что въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксая и Новочеркасск перекрыты спецтехникой. Движение автомобилей перекрыто по трассе М-4 "Дон". Сейчас на въезде в Ростов образовалась огромная пробка из автомобилей.

Обложка ©

t.me / RostovGazeta.ru | Ростовская область

Оксана Попова

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