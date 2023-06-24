В Ростовской области призвали жителей без необходимости не выходить из дома

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не выходить из дома без необходимости. По его словам, сложившаяся в регионе ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.

"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома", — написал он в телеграм-канале.