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24 июня, 00:53

В МЧС опровергли информацию о введении комендантского часа в Ростовской области

Информация о введение комендантского часа в Ростовской области является ложной. Как заявили в региональном управлении МЧС, ранее в ряде телеграм-каналов появились новости подобного характера.

"В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области", — уточнили в управлении.

Как заявили в МЧС, целью данных ложных уведомлений является посеять панику среди мирного населения. Ведомство призвало игнорировать подобные заявления и доверять только проверенным источникам информации.

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Ранее Лайф писал, что в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.

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t.me / Правительство Ростовской области

Оксана Попова
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