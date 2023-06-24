В МЧС опровергли информацию о введении комендантского часа в Ростовской области

Информация о введение комендантского часа в Ростовской области является ложной. Как заявили в региональном управлении МЧС, ранее в ряде телеграм-каналов появились новости подобного характера.

"В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области", — уточнили в управлении.

Как заявили в МЧС, целью данных ложных уведомлений является посеять панику среди мирного населения. Ведомство призвало игнорировать подобные заявления и доверять только проверенным источникам информации.