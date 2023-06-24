В МЧС опровергли информацию о введении комендантского часа в Ростовской области
Информация о введение комендантского часа в Ростовской области является ложной. Как заявили в региональном управлении МЧС, ранее в ряде телеграм-каналов появились новости подобного характера.
"В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области", — уточнили в управлении.
Как заявили в МЧС, целью данных ложных уведомлений является посеять панику среди мирного населения. Ведомство призвало игнорировать подобные заявления и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее Лайф писал, что в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону выставлены посты. Кроме того, на Будённовском проспекте выставлена военная техника: на кадрах запечатлён БТР. Движение транспорта не перекрыто — машины свободно передвигаются по улицам.