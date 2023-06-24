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24 июня, 04:17

На границе Липецкой и Воронежской областей ограничено движение по трассе М4 "Дон"

Артамонов: В Липецкой и Воронежской области ограничено движение по трассе М4

На границе Липецкой и Воронежской области перекрыто движение по трассе М4 "Дон", что вызвало затор. Об этом в соцсетях заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дорога М4 "Дон" перекрыта от Воронежа в южном направлении. Видео © t.me / SHOT

"Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Это ожидаемо вызвало затор. В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия", — заявил Артамонов.

Чиновник уточнил, что водителям заранее говорят о возникшей проблеме и просят покинуть трассу. К 6:00 утра затор сократился с трёх километров до одного.

Как очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT, на участках дороги М4 "Дон", которая перекрыта от Воронежа в южном направлении, стоят наряды ГИБДД, которые не пропускают гражданские автомобили. Им предлагается объехать трассу с северного направления.

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Ранее стало известно, что в Липецкой области будут усилены меры безопасности. Жителям региона рекомендовано отказаться от поездок в южном направлении. Соответствующее заявление по итогам заседания оперативного штаба сделал губернатор области Игорь Артамонов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
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