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24 июня, 06:58

Губернатор Воронежской области заявил о закрытии более 300 км трассы М4 "Дон"

Движение на трассе М-4 "Дон" закрыто с 464-го по 777-й км. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального, и местного значения",написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое.

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки

Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М4, где образовались огромные пробки

Ранее Лайф писал, что ночью 24 июня были прекрыты въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск. Движение автомобилей невозможно по трассе М4 "Дон". Региональные власти позднее сообщили о движении по ней колонны военной техники.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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