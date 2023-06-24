Губернатор Воронежской области заявил о закрытии более 300 км трассы М4 "Дон"
Движение на трассе М-4 "Дон" закрыто с 464-го по 777-й км. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального, и местного значения", — написал глава региона в телеграм-канале.
Он добавил, что поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе. Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое.
Ранее Лайф писал, что ночью 24 июня были прекрыты въезды в Ростов-на-Дону со стороны городов Аксай и Новочеркасск. Движение автомобилей невозможно по трассе М4 "Дон". Региональные власти позднее сообщили о движении по ней колонны военной техники.
ТАСС / Эрик Романенко