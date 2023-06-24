Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет

Сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы не соответствуют действительности. Об этом проинформировал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.