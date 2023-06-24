Собянин: Никаких ограничений на въезд и выезд из Москвы нет
Сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из столицы не соответствуют действительности. Об этом проинформировал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.
"Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет. Прошу вас доверять только официальным источникам", — подчеркнул градоначальник.
Собянин призвал москвичей и гостей столицы продолжать сохранять спокойствие.
"Как подчеркнул в своём обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества", — указал он.
Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности. Также Лайф сообщал, что в Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Меры безопасности сегодня усилили сразу в нескольких городах из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.
Агентство городских новостей "Москва"