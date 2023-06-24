Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили
На территории Московского Кремля отменили Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня, 24 июня. Дирекция Государственного Кремлёвского дворца принесла извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню.
"Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачён непредвиденными событиями", — говорится в сообщении на сайте ГКД.
Для возврата билетов будет необходимо подойти в кассы Кремлёвского дворца с распечатанным и заполненным заявлением и паспортом самого заявителя. Тем, кто приобретал билеты безналичным расчётом на основании договора, средства будут возвращать автоматически с 26 июня.
Ранее сообщалось, что в Москве усилены меры безопасности. Под охрану взяты важнейшие объекты столицы. Кроме того, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. В Подмосковье также усилены меры безопасности. Также Лайф сообщал, что в Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Меры безопасности сегодня усилили сразу в нескольких городах из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.
ТАСС / Александр Рюмин