Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля отменили

На территории Московского Кремля отменили Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня, 24 июня. Дирекция Государственного Кремлёвского дворца принесла извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню.

"Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачён непредвиденными событиями", — говорится в сообщении на сайте ГКД.