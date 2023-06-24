Власти Москвы перенесли на неделю общегородской выпускной в Парке Горького

Проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Это связано с введением в столице режима контртеррористической операции, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В связи с введённым режимом контртеррористической операции проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю. Мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля, в то же время", — отметили в ведомстве, передаёт ТАСС.