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Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 14:27
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В ГД объяснили, почему мятежный "Вагнер" пустили в Ростов

Депутат Матвейчев назвал абсолютно правильными действия силовиков во время мятежа

Действия российских силовиков во время попытки вооружённого мятежа были абсолютно правильными и профессиональными, они диктовались вопросами гуманизма. Об этом Лайфу заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Парламентарий также объяснил, почему бойцам ЧВК "Вагнер" позволили зайти в Ростов-на-Дону.

"Они (силовики. — Прим. Лайфа) выполняли установку на недопущение гражданской войны и недопущение пролития крови. Собственно, пролитие крови и было бы сигналом к гражданской войне. И когда кровь пролилась, уже вступают другие законы и уже многие начинают призывать выходить на площади и прочее, то есть это очень серьёзная "красная линия", — рассказал Матвейчев.

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Именно этим объясняется то, что силовики пропустили вагнеровцев в Ростов-на-Дону, зная, что те, столкнувшись с простыми жителями, пообщавшись с ними на улицах, вряд ли смогут применять оружие в городе.

"В этом смысле перед ними не враг, а нормальные мирные люди. Это способствует формированию мирного настроения, способствует предотвращению злобы. Они, допустим, озлобленные туда шли, а после встречи с мирными жителями в значительной степени изменили свою позицию. Пригожина пропустили, но опять-таки для того, чтобы с ним можно было вести переговоры", подчеркнул депутат.

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При этом собеседник Лайфа заверил, что "до Москвы бы никто не дошёл", поскольку ЧВК "Вагнер" уже ждали на подступах к столице, причём преимущество у российских силовиков было пятикратным.

"Но предотвращали все возможные провокации, все возможные столкновения... И это тоже правильно с точки зрения силовиков, потому что у нас есть горячие головы, которые были сторонниками того, что сейчас срочно надо всех уничтожать с особой жестокостью. Для всего остального "Вагнера" это был бы сигнал, и уже это было бы ожесточённое войско", — подчеркнул депутат.

По его словам, бойцов ЧВК удалось успокоить, поскольку им показали, что в них видят не врагов, а просто людей, которых втянули в авантюру.

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Напомним, 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК весь день вёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Уголовное дело против мятежников было прекращено.

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ТАСС / Эрик Романенко

Ольга Годуненко
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