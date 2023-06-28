Действия российских силовиков во время попытки вооружённого мятежа были абсолютно правильными и профессиональными, они диктовались вопросами гуманизма. Об этом Лайфу заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Парламентарий также объяснил, почему бойцам ЧВК "Вагнер" позволили зайти в Ростов-на-Дону.

"Они (силовики. — Прим. Лайфа) выполняли установку на недопущение гражданской войны и недопущение пролития крови. Собственно, пролитие крови и было бы сигналом к гражданской войне. И когда кровь пролилась, уже вступают другие законы и уже многие начинают призывать выходить на площади и прочее, то есть это очень серьёзная "красная линия", — рассказал Матвейчев.

Именно этим объясняется то, что силовики пропустили вагнеровцев в Ростов-на-Дону, зная, что те, столкнувшись с простыми жителями, пообщавшись с ними на улицах, вряд ли смогут применять оружие в городе.

"В этом смысле перед ними не враг, а нормальные мирные люди. Это способствует формированию мирного настроения, способствует предотвращению злобы. Они, допустим, озлобленные туда шли, а после встречи с мирными жителями в значительной степени изменили свою позицию. Пригожина пропустили, но опять-таки для того, чтобы с ним можно было вести переговоры", — подчеркнул депутат.

При этом собеседник Лайфа заверил, что "до Москвы бы никто не дошёл", поскольку ЧВК "Вагнер" уже ждали на подступах к столице, причём преимущество у российских силовиков было пятикратным.

"Но предотвращали все возможные провокации, все возможные столкновения... И это тоже правильно с точки зрения силовиков, потому что у нас есть горячие головы, которые были сторонниками того, что сейчас срочно надо всех уничтожать с особой жестокостью. Для всего остального "Вагнера" это был бы сигнал, и уже это было бы ожесточённое войско", — подчеркнул депутат.

По его словам, бойцов ЧВК удалось успокоить, поскольку им показали, что в них видят не врагов, а просто людей, которых втянули в авантюру.