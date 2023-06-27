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27 июня, 15:02
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Лукашенко: Первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Первые полчаса переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время вооружённого мятежа 24 июня велись исключительно "на матерном языке". Об этом сегодня поведал сам белорусский лидер, выступая перед военнослужащими в Минске.

Лукашенко рассказал, что связь осуществлялась через замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который находился рядом с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-не-Дону. Это он передал трубку главарю "вагнеровцев".

"Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных — я потом уже проанализировал — было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", вспомнил в разговоре с военными белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Лукашенко рассказал, как вышел на Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер"

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии не боятся прихода ЧВК "Вагнер", так как "держат ухо востро". Он отметил, что Минск намерен набраться опыта у бойцов, которые показали себя достойно в ходе СВО на Украине. Белорусский лидер также отметил, что "если рухнет Россия, то все окажутся под обломками". По его словам, если зашатается государственность в России, то катастрофические последствия коснутся и соседних стран.

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president.gov.by

Марина Калегина
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