Лукашенко: Первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Первые полчаса переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным во время вооружённого мятежа 24 июня велись исключительно "на матерном языке". Об этом сегодня поведал сам белорусский лидер, выступая перед военнослужащими в Минске.

Лукашенко рассказал, что связь осуществлялась через замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который находился рядом с Пригожиным в штабе Южного военного округа в Ростове-не-Дону. Это он передал трубку главарю "вагнеровцев".

"Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных — я потом уже проанализировал — было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", — вспомнил в разговоре с военными белорусский лидер.