Кремль высказался о дальнейшей судьбе ЧВК в России
Песков: В Кремле пока обсуждается вопрос о законодательном регулировании ЧВК
Кремль пока не имеет чёткой позиции по вопросу законодательного регулирования создания и деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России, но такое обсуждение ведётся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет какой-то чёткой позиции на этот счёт. Здесь есть определённое обсуждение, оно будет продолжаться", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после мятежа ЧВК "Вагнер" менять законодательство, чтобы разрешить или запретить формирование таких структур в дальнейшем.
Ранее Владимир Путин раскрыл, что компания Евгения Пригожина "Конкорд", включающая предприятия общепита, строительные компании, СМИ и ЧВК "Вагнер", за год заработала 80 миллиардов рублей. При этом содержание группы "Вагнер" полностью взяло на себя государство. Президент поручил разобраться, куда ушли 86 млрд из бюджета для ЧВК.
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