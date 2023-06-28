Кремль высказался о дальнейшей судьбе ЧВК в России

Кремль пока не имеет чёткой позиции по вопросу законодательного регулирования создания и деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России, но такое обсуждение ведётся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет какой-то чёткой позиции на этот счёт. Здесь есть определённое обсуждение, оно будет продолжаться", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после мятежа ЧВК "Вагнер" менять законодательство, чтобы разрешить или запретить формирование таких структур в дальнейшем.