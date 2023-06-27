Путин раскрыл, сколько за год зарабатывал пригожинский "Конкорд"

Компания "Конкорд", включающая предприятия общественного питания, строительные компании, средства массовой информации, ЧВК "Вагнер" и компании иных отраслей под руководством Евгения Пригожина, за год заработала на продуктах питания 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

"За год собственник компании "Конкорд" через АО "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей", — уточнил российский лидер.