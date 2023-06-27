Путин раскрыл, сколько за год зарабатывал пригожинский "Конкорд"
Путин: Компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей
Компания "Конкорд", включающая предприятия общественного питания, строительные компании, средства массовой информации, ЧВК "Вагнер" и компании иных отраслей под руководством Евгения Пригожина, за год заработала на продуктах питания 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
"За год собственник компании "Конкорд" через АО "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей", — уточнил российский лидер.
Путин добавил, что содержание группы "Вагнер" при этом полностью взяло на себя государство.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.