Регион

Уведомления отключены

27 июня, 12:38

Путин раскрыл, сколько за год зарабатывал пригожинский "Конкорд"

Путин: Компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Компания "Конкорд", включающая предприятия общественного питания, строительные компании, средства массовой информации, ЧВК "Вагнер" и компании иных отраслей под руководством Евгения Пригожина, за год заработала на продуктах питания 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил во вторник, 27 июня, президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

"За год собственник компании "Конкорд" через АО "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 миллиардов рублей", — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что содержание группы "Вагнер" при этом полностью взяло на себя государство.

Путин поручил разобраться, куда ушли 86 млрд из бюджета для "Вагнера"

Путин поручил разобраться, куда ушли 86 млрд из бюджета для "Вагнера"

Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Путин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров