Песков: Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооружённого мятежа

Армия и народ сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина в день попытки вооружённого мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Армия, народ — все были рядом с президентом", — отметил представитель Кремля.

Также Песков уточнил состав участников встречи Путина с военными и силовиками, предотвратившими мятеж. По его словам, на церемонию 27 июня пригласили людей с боевым опытом и госнаградами, и это "не случайность и не совпадение".