Песков: Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооружённого мятежа
Армия и народ сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина в день попытки вооружённого мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Армия, народ — все были рядом с президентом", — отметил представитель Кремля.
Также Песков уточнил состав участников встречи Путина с военными и силовиками, предотвратившими мятеж. По его словам, на церемонию 27 июня пригласили людей с боевым опытом и госнаградами, и это "не случайность и не совпадение".
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ. А накануне, 27 июня, президент России обратился к военным и силовикам, которые помогали остановить вооружённый мятеж. Он подчеркнул, что защитники Отечества фактически остановили гражданскую войну.