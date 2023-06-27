Глава Росгвардии поделился разведданными из стана Пригожина перед мятежом

Ещё до начала вооружённого мятежа из "стана Пригожина" поступала соответствующая информация, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. Он напомнил, что о планах основателя ЧВК "Вагнер" знали также спецслужбы Запада.

Золотов заявил, что власти были осведомлены о планах Пригожина. Видео © LIFE

"Из стана [Евгения] Пригожина шли узконаправленные информационные вбросы о том, что готовится мятеж, что он начнётся с 22 по 25 число, что, собственно, и произошло", — сказал он.