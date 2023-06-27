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27 июня, 11:09

Глава Росгвардии поделился разведданными из стана Пригожина перед мятежом

Золотов: Информация о подготовке мятежа поступала до его начала

Ещё до начала вооружённого мятежа из "стана Пригожина" поступала соответствующая информация, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. Он напомнил, что о планах основателя ЧВК "Вагнер" знали также спецслужбы Запада.

Золотов заявил, что власти были осведомлены о планах Пригожина. Видео © LIFE

"Из стана [Евгения] Пригожина шли узконаправленные информационные вбросы о том, что готовится мятеж, что он начнётся с 22 по 25 число, что, собственно, и произошло", сказал он.

Всё это, считает Золотов, может говорить о причастности Запада к кризису. Также свою роль могли сыграть амбиции Пригожина, из-за которых ему хотелось "ещё выше подняться".

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Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал вооружённый мятеж на территории России. На следующий день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Кроме того, ФСБ прекратила возбуждённое ранее уголовное дело по факту мятежа.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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