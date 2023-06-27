Глава Росгвардии поделился разведданными из стана Пригожина перед мятежом
Золотов: Информация о подготовке мятежа поступала до его начала
Ещё до начала вооружённого мятежа из "стана Пригожина" поступала соответствующая информация, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. Он напомнил, что о планах основателя ЧВК "Вагнер" знали также спецслужбы Запада.
Золотов заявил, что власти были осведомлены о планах Пригожина. Видео © LIFE
"Из стана [Евгения] Пригожина шли узконаправленные информационные вбросы о том, что готовится мятеж, что он начнётся с 22 по 25 число, что, собственно, и произошло", — сказал он.
Всё это, считает Золотов, может говорить о причастности Запада к кризису. Также свою роль могли сыграть амбиции Пригожина, из-за которых ему хотелось "ещё выше подняться".
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Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал вооружённый мятеж на территории России. На следующий день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он согласился на деэскалацию и отвод своих бойцов. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Кроме того, ФСБ прекратила возбуждённое ранее уголовное дело по факту мятежа.
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