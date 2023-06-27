"Готовы были умереть": Сын и внук встали плечом к плечу с главой Росгвардии, чтобы дать отпор вагнеровцам

Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе торжественной церемонии в Кремле заявил, что подразделения ведомства во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" были переброшены к подступам к Москве. По его словам, правоохранители, осознавая риск всех возможных провокаций, были готовы и умереть.

Генерал армии Виктор Золотов прокомментировал ситуацию с мятежом ЧВК. Видео © LIFE

"Все готовы были умереть", — сказал генерал армии.

Золотов добавил, что в тот день с ним плечом к плечу встали его дети и даже внук, а также, конечно же, весь личный состав Росгвардии. Офицер также заверил, что любые подобные провокации будут отражены и подавлены.