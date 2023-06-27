"Готовы были умереть": Сын и внук встали плечом к плечу с главой Росгвардии, чтобы дать отпор вагнеровцам
Глава Росгвардии Золотов: Во время мятежа ЧВК "Вагнер" все готовы были умереть
Глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе торжественной церемонии в Кремле заявил, что подразделения ведомства во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" были переброшены к подступам к Москве. По его словам, правоохранители, осознавая риск всех возможных провокаций, были готовы и умереть.
Генерал армии Виктор Золотов прокомментировал ситуацию с мятежом ЧВК. Видео © LIFE
"Все готовы были умереть", — сказал генерал армии.
Золотов добавил, что в тот день с ним плечом к плечу встали его дети и даже внук, а также, конечно же, весь личный состав Росгвардии. Офицер также заверил, что любые подобные провокации будут отражены и подавлены.
Ранее Владимир Путин похвалил ФСБ, МВД и Росгвардию за быстрое реагирование во время мятежа ЧВК "Вагнер". Президент отметил, что чёткая работа силовиков во время субботних событий помогла избежать жертв.
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