Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону в ходе вооружённого мятежа остаётся сложной, но власти примут решительные действия по её стабилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе специального телеобращения.

"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", — заявил глава государства.

Президент добавил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.