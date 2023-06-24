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24 июня, 07:19

Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону

Путин: В Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов управления

Ситуация в Ростове-на-Дону в ходе вооружённого мятежа остаётся сложной, но власти примут решительные действия по её стабилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе специального телеобращения.

"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", — заявил глава государства.

Президент добавил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

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Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и её главы Евгения Пригожина. В отношении него ФСБ ранее возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.

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Никита Никонов
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