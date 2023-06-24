Путин назвал сложной ситуацию в Ростове-на-Дону
Путин: В Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов управления
Ситуация в Ростове-на-Дону в ходе вооружённого мятежа остаётся сложной, но власти примут решительные действия по её стабилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе специального телеобращения.
"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", — заявил глава государства.
Президент добавил, что в городе фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Обращение Путина посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и её главы Евгения Пригожина. В отношении него ФСБ ранее возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу.
LIFE