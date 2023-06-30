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30 июня, 10:52

Эксперт объяснил, почему Лукашенко взял на себя роль переговорщика в ситуации с "Вагнером"

Эксперт Клинцевич: Лукашенко пошёл на переговоры, поскольку мятеж касался Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, так как ситуация с вооружённым мятежом затрагивала и Минск. Об этом в эфире ток-шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Эксперт Клинцевич рассказал, почему переговоры с Пригожиным вёл именно Лукашенко. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Лукашенко показал, что Союзное государство — это не просто какая-то бумажная составляющая, это реальное переплетение политических и экономических интересов двух держав. Он чётко обозначил в своих тезисах: если Россия рухнет или ещё что-то, мы тоже будем под обломками этого падения", — отметил эксперт.

Лукашенко: Если рухнет Россия, то все окажутся под обломками

Лукашенко: Если рухнет Россия, то все окажутся под обломками

По словам Клинцевича, Лукашенко понимал, что в ситуации с ЧВК "Вагнер" и Пригожиным он может выступить гарантом и "другой официальной юрисдикцией, куда эти подразделения и руководитель могут уехать". Эксперт выразил надежду, что Пригожин свои энергию и потенциал вновь направит в правильное русло.

Полный выпуск ток-шоу "Дайте сказать!" с военным экспертом Андреем Клинцевичем смотрите здесь.

Лукашенко: Первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Лукашенко: Первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке

Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК провёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Позже в Кремле заявили о прекращении дела о мятеже. А Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в Белоруссии.

Обложка ©

VK / "Дайте сказать!"

Иван Косицын
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