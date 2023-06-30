Эксперт объяснил, почему Лукашенко взял на себя роль переговорщика в ситуации с "Вагнером"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, так как ситуация с вооружённым мятежом затрагивала и Минск. Об этом в эфире ток-шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Андрей Клинцевич.

Эксперт Клинцевич рассказал, почему переговоры с Пригожиным вёл именно Лукашенко. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Лукашенко показал, что Союзное государство — это не просто какая-то бумажная составляющая, это реальное переплетение политических и экономических интересов двух держав. Он чётко обозначил в своих тезисах: если Россия рухнет или ещё что-то, мы тоже будем под обломками этого падения", — отметил эксперт.

По словам Клинцевича, Лукашенко понимал, что в ситуации с ЧВК "Вагнер" и Пригожиным он может выступить гарантом и "другой официальной юрисдикцией, куда эти подразделения и руководитель могут уехать". Эксперт выразил надежду, что Пригожин свои энергию и потенциал вновь направит в правильное русло.