В США заявили о неспособности НАТО помочь Украине победить Россию
Экс-разведчик США Риттер: НАТО не способно помочь Украине противостоять России
Украинские власти считают, что вмешательство НАТО в конфликт поможет переломить ситуацию на поле боя, но альянс не в состоянии переиграть Россию. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.
"Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки", — отметил он.
По словам экс-разведчика, контрнаступление украинских войск в итоге обернётся реверсом в сторону российских сил, превосходящих ВСУ как численностью, так и уровнем подготовки. Риттер напомнил, что у Киева был шанс исправить ситуацию весной 2022 года, когда Москва предлагала сесть за стол переговоров, а сейчас, по мнению аналитика, для Незалежной попросту "всё кончено".
Ранее полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что ВСУ провалили первый этап наступления. По его словам, Украина попыталась наступать массированно, словно подражая стратегии американских военных, однако вскоре осознала, что Армия РФ слишком хорошо подготовлена и оборону она прорвать не сможет.
Telegram / V_Zelenskiy_official