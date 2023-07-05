Украинские власти считают, что вмешательство НАТО в конфликт поможет переломить ситуацию на поле боя, но альянс не в состоянии переиграть Россию. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире ютуб-канала U.S. Tour of Duty.

"Украина будет умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для страны — это вмешательство НАТО. <…> Я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки и материально-технической поддержки", — отметил он.

По словам экс-разведчика, контрнаступление украинских войск в итоге обернётся реверсом в сторону российских сил, превосходящих ВСУ как численностью, так и уровнем подготовки. Риттер напомнил, что у Киева был шанс исправить ситуацию весной 2022 года, когда Москва предлагала сесть за стол переговоров, а сейчас, по мнению аналитика, для Незалежной попросту "всё кончено".