Как Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче Что скрывается за информацией Киева об эвакуации двух крупных регионов и почему это может быть частью информационной операции против России. 35693 35693 Позиции украинских военных под Харьковом. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Что происходит в Харькове и Сумах

Перед саммитом НАТО Киев повысил ставки и готов пожертвовать рекордным числом своих солдат, сохранив ударный кулак, уверены военные эксперты и военкоры. Это необходимо Украине для того, чтобы проломить нашу оборону и показать "результат" засомневавшимся западным партнёрам. По сообщениям украинских СМИ, уже несколько суток продолжается эвакуация предприятий и местного населения в двух крупных промышленных регионах — Харьковской и Сумской областях.

В Харьковской области эвакуируют население. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Глава Администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Харькове украинские власти заставляют жителей эвакуироваться и вывозят имущество местных предприятий.

— Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определённые действия, о чём нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область. Украинские власти вывозят имущество предприятий, — отметил Ганчев.

Сотрудник развлекательного центра срывает надписи на русском языке Видео © t.me / "Спецоперация Z" | Юрий Подоляка

Одновременно в Сети распространяются кадры, как в Центральном парке Харькова срывают надписи на русском языке.

Сумская и Харьковская области на карте

Сумская и Харьковская области на карте. Инфографика © LIFE

Причины "эвакуации"

— Сообщения об эвакуации распространяются уже несколько суток и могут означать со стороны киевского режима только одно — провокацию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля. Украине необходимо "продемонстрировать" агрессивность Российской армии, попытаться показать, что наносятся удары и якобы Киев вынужден переселять целые регионы, — напоминает военный эксперт Анатолий Матвейчук. — Таким образом киевские власти намереваются очередной раз очернить Россию перед мировым сообществом. Вероятно, предполагается, что этот пиар-ход даст возможность Зеленскому требовать военной помощи, получить новые финансовые вливания и показать некую работу, так как больше отчитываться нечем.

Поскольку Сумская область граничит с Брянской, а Харьковская — с Белгородской, поэтому и придумана эта информационная атака.

— Это дезинформация Киева для того, чтобы Армия РФ отвела часть сил с особо важных направлений, в том числе с Артёмовского, Запорожского, района Орехова. ВСУ надеются, что мы поверим, клюнем на эту историю и решим прикрыть дополнительно нашу границу на Белгородчине и Брянщине, — говорит военный эксперт Василий Дандыкин.

ВСУ продолжают вести массированный обстрел приграничных районов Брянской области. Но в прифронтовой зоне уже находится батальон "Ахмат", чтобы купировать угрозы ДРГ.

Бойцы чеченского добровольческого батальона "Ахмат". Фото © ТАСС / Александр Река

Эксперт объясняет, что сейчас идёт информационная игра. Происходят различные вбросы. Киеву нужно что-то показать, поэтому такой вброс очевиден. Не зря Залужный в интервью западным СМИ рассказал, что часть сил направляется на границу с Белоруссией. Киев опасается размещённых там частей ЧВК "Вагнер".

— Поскольку сил у киевских формирований достаточно много, сформированный ударный кулак они запустят туда, куда хотят выйти, — к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутную артерию с Крымом. Сейчас все усилия и все атаки сконцентрированы на Южно-Донецком направлении. Попытки форсирования Днепра уже провалены, — говорит Дандыкин.

Потери ВСУ в результате контрнаступления

Уничтожены почти все поставленные Варшавой и Лиссабоном танки "Леопард". ВСУ на Запорожском направлении потеряли уже более 20 тысяч человек личного состава. Последняя попытка украинских формирований форсировать Днепр унесла жизни ещё 30 бойцов. Киев кидает в мясорубку атак десятки тысяч солдат, пытаясь получить результаты. О том, как воюют ВСУ, сжигая резервы людей и техники, откровенно пишут иностранные наёмники, которые больше не хотят воевать с Россией на территории, оккупированной киевским режимом.

— Вооружённые силы Украины не смогли достичь своих целей ни на одном направлении, а ожидания относительно эффективности западного оружия оказались завышенными, — сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. — Командование украинских формирований под давлением Запада требует продолжения наступления, не принимая во внимание значительные потери.

Глава военного ведомства также напомнил, что с 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях противник потерял более 2500 единиц различной техники (включая 920 единиц бронетехники, 3 вертолёта и 15 самолётов) и не добился ни одной из поставленных целей.

ВСУ с 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях потеряли более 2500 единиц различной техники. Фото © Getty Images / Sofiia Bobok / Anadolu Agency

Накануне президент Сербии Александр Вучич сделал прогнозы по развитию ситуации в бывшей УССР и Косове, объяснив, что атаки на сербов и Армию РФ могут последовать одновременно.

— Я ожидаю масштабного наступления Украины в двух направлениях: одно — в сторону Бахмута, одно, гораздо крупнее, — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что они подготовили более десятка бригад и собираются прорвать русские рубежи в этом районе. Я не хочу болеть за кого-то здесь, но думаю, что это произойдёт. Конечно, с огромными жертвами, — сказал Вучич в телеобращении. — И поскольку они думают, что это изменит ход войны, потому что это важно для них перед саммитом в Вильнюсе, и они ждут, чтобы получить открытый билет на членство в НАТО, и они верят, что смогут это сделать с помощью крупного наступления и удара по российским войскам... Когда это начнётся, вы увидите дополнительное наступление Курти в Косове.

В арсенале западных инструкторов может быть несколько ходов, предваряющих второй этап контрнаступления ВСУ. Главной целью НАТО станет продолжение военного конфликта на Украине. А слухи о попытках мирного урегулирования, которые вбрасывают в информационное пространство разные стороны, могут говорить лишь о том, что существует несколько сценариев завершения СВО, но ни один из них не совпадает с интересами российской стороны.

Авторы Елена Стафеева