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28 июня, 09:48

"Следующую давай, быстрее!: МО показало, как российские вертолёты разнесли колонну бронетехники ВСУ

МО: Российские вертолёты уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения российскими разведывательно-ударными вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На видео — наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.

Видео уничтожения российскими вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! <...> Огонь!" — кричал один из них.

Всего было поражено три бронемашины, на каждую из которых ушло по одной ракете.

Мощнейший взрыв: Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Мощнейший взрыв: Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Ранее Минобороны показывало кадры подрыва украинского броневика производства США Oshkosh на Запорожском направлении. Противник бросил технику, которая сразу стала трофеем наших бойцов. К слову, они ругают западную машину за ненадёжность.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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