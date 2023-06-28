Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения российскими разведывательно-ударными вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На видео — наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.

Видео уничтожения российскими вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! <...> Огонь!" — кричал один из них.

Всего было поражено три бронемашины, на каждую из которых ушло по одной ракете.