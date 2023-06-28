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Опубликовано 28 июня 2023, 09:48
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МО показало, как российские вертолёты разнесли колонну бронетехники ВСУ

МО: Российские вертолёты уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения российскими разведывательно-ударными вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На видео — наведение, пуск управляемых ракет по противнику и переговоры пилотов.

Видео уничтожения российскими вертолётами колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! <...> Огонь!" — кричал один из них.

Всего было поражено три бронемашины, на каждую из которых ушло по одной ракете.

Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ
Минобороны показало видео уничтожения укрепрайона ВСУ

Ранее Минобороны показывало кадры подрыва украинского броневика производства США Oshkosh на Запорожском направлении. Противник бросил технику, которая сразу стала трофеем наших бойцов. К слову, они ругают западную машину за ненадёжность.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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