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Регион
Опубликовано 8 июля 2023, 02:32
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Российские бойцы поразили район сосредоточения резервов "Кракена" в ДНР

Минобороны: ВС РФ поразили район сосредоточения резервов нацбатальона "Кракен"

Бойцы группировки войск "Юг" в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по району сосредоточения резервов украинского националистического батальона "Кракен". Как заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также российские военные сорвали прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска на Донецком направлении.

"Поражён район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен" в районе населённого пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска", — сообщил Астафьев, чьё заявление приводит ТАСС.

Более того, на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях авиация группы разгромила опорные пункты и живую силу ВСУ ракетно-бомбовыми ударами. А в районе Богдановки ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника из "Солнцепёка".

До 420 человек личного состава потеряли ВСУ на Донецком направлении
До 420 человек личного состава потеряли ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что за сутки российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников. По данным Минобороны, также был перехвачен 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ураган".

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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