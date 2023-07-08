Российские бойцы поразили район сосредоточения резервов "Кракена" в ДНР

Бойцы группировки войск "Юг" в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по району сосредоточения резервов украинского националистического батальона "Кракен". Как заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, также российские военные сорвали прорыв штурмовой группы ВСУ в районе Майорска на Донецком направлении.

"Поражён район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований "Кракен" в районе населённого пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска", — сообщил Астафьев, чьё заявление приводит ТАСС.

Более того, на Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях авиация группы разгромила опорные пункты и живую силу ВСУ ракетно-бомбовыми ударами. А в районе Богдановки ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника из "Солнцепёка".