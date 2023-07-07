Регион

Уведомления отключены

7 июля, 11:25

До 420 человек личного состава потеряли ВСУ на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: Отражено десять атак ВСУ на Донецком направлении

Десять атак со стороны ВСУ отразила за минувшие сутки Южная группировка российских войск на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Потери противника, по его данным, составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа. Конашенков также упомянул гаубицу Д-20, а также самоходную артустановку Krab польского производства.

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

"Любовь без обязательств": Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

Ранее Лайф сообщал, что российская группировка войск "Юг" за минувшие сутки поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров