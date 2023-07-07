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Опубликовано 7 июля 2023, 11:25
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До 420 человек личного состава потеряли ВСУ на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: Отражено десять атак ВСУ на Донецком направлении

Десять атак со стороны ВСУ отразила за минувшие сутки Южная группировка российских войск на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Потери противника, по его данным, составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа. Конашенков также упомянул гаубицу Д-20, а также самоходную артустановку Krab польского производства.

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Ранее Лайф сообщал, что российская группировка войск "Юг" за минувшие сутки поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики.

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Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Марина Калегина
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