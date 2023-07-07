До 420 человек личного состава потеряли ВСУ на Донецком направлении

Десять атак со стороны ВСУ отразила за минувшие сутки Южная группировка российских войск на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Потери противника, по его данным, составили до 420 человек личного состава (убитыми и ранеными), три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа. Конашенков также упомянул гаубицу Д-20, а также самоходную артустановку Krab польского производства.