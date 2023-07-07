Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Украинский воздушный флот потерял штурмовик Су-25 в Запорожской области. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также российские системы ПВО перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", а ещё — 13 украинских беспилотников.

По данным Конашенкова, дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.