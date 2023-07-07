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Опубликовано 7 июля 2023, 11:31
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Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников

Украинский воздушный флот потерял штурмовик Су-25 в Запорожской области. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также российские системы ПВО перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", а ещё — 13 украинских беспилотников.

По данным Конашенкова, дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф сообщал, что российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, а также перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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VK / Минобороны России

Марина Калегина
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