Конашенков: Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 и 13 беспилотников
Украинский воздушный флот потерял штурмовик Су-25 в Запорожской области. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу, 7 июля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Также российские системы ПВО перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган", а ещё — 13 украинских беспилотников.
По данным Конашенкова, дроны были уничтожены в районах населённых пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Пологи, Коновалова Запорожской области, Шипиловка Луганской Народной Республики, Володино, Валерьяновка и Старомихайловка Донецкой Народной Республики.
Ранее Лайф сообщал, что российские системы ПВО за сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, а также перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
VK / Минобороны России