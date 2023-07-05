Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село в Белгородской области

В Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Краснояружском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что это случилось около 15:00 в среду, 5 июля. Известно, что боеприпас упал в поле, в результате чего образовалась небольшая воронка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.