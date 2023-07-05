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Опубликовано 5 июля 2023, 13:07
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Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село в Белгородской области

В результате падения взрывчатки с беспилотника ВСУ в селе Графовка Белгородской области образовалась воронка. Фото © Telegram / SHOT

В результате падения взрывчатки с беспилотника ВСУ в селе Графовка Белгородской области образовалась воронка. Фото © Telegram / SHOT

В Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Краснояружском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что это случилось около 15:00 в среду, 5 июля. Известно, что боеприпас упал в поле, в результате чего образовалась небольшая воронка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. При обстреле пострадала женщина.

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Илья Суриков
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