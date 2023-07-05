При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

В результате обстрела города Валуйки Белгородской области пострадала женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел со стороны ВСУ длился больше часа. Система ПВО сбила один беспилотник и три снаряда на подлёте к городу. Ещё 12 снарядов из РСЗО "Град" украинская сторона выпустила по жилому сектору.

"Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения в восьми частных домах и на линии электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.