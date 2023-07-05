При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
Губернатор Гладков: В результате обстрела ВСУ города Валуйки пострадала женщина
Последствия обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате обстрела города Валуйки Белгородской области пострадала женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрел со стороны ВСУ длился больше часа. Система ПВО сбила один беспилотник и три снаряда на подлёте к городу. Ещё 12 снарядов из РСЗО "Град" украинская сторона выпустила по жилому сектору.
"Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор в телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения в восьми частных домах и на линии электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Изначально сообщалось о том, что в результате атаки были повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.