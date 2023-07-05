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5 июля, 06:28

При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

Губернатор Гладков: В результате обстрела ВСУ города Валуйки пострадала женщина

<p>Последствия обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрела города Валуйки Белгородской области пострадала женщина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел со стороны ВСУ длился больше часа. Система ПВО сбила один беспилотник и три снаряда на подлёте к городу. Ещё 12 снарядов из РСЗО "Град" украинская сторона выпустила по жилому сектору.

"Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал губернатор в телеграм-канале.

Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Он уточнил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения в восьми частных домах и на линии электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Изначально сообщалось о том, что в результате атаки были повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей.

Илья Суриков
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