Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет
Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", — написал глава области в телеграм-канале.
Ранее Вячеслав Гладков оценил расходы на восстановление Белгородской области в 20 млрд. В результате обстрелов ВСУ разрушены пять многоквартирных домов, 81 дом частный, а более 1200 домов и квартир требуют ремонта, уточнил губернатор.
Vk / Минобороны России