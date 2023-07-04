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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 20:24

Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", — написал глава области в телеграм-канале.

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом
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Ранее Вячеслав Гладков оценил расходы на восстановление Белгородской области в 20 млрд. В результате обстрелов ВСУ разрушены пять многоквартирных домов, 81 дом частный, а более 1200 домов и квартир требуют ремонта, уточнил губернатор.

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Vk / Минобороны России

Артур Лапсаков
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