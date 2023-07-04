Система ПВО сработала над Белгородом, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", — написал глава области в телеграм-канале.