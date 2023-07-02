Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородским районом, в результате сбит БПЛА самолётного типа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в сообщении главы Белгородской области.