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2 июля, 09:22

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом

Гладков: Над Белгородским районом сработала ПВО, сбит БПЛА самолётного типа

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородским районом, в результате сбит БПЛА самолётного типа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", сказано в сообщении главы Белгородской области.

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Ранее Гладков сообщал, что интенсивность, с которой ВСУ наносят удары по Белгородской области, снизилась к 1 июля. Кроме того, губернатор рассказал, что большинство предприятий в Шебекинском округе возвращаются к привычной деятельности после того, как получили повреждения во время украинских обстрелов.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Юрий Лысенко
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