Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Белгородом
Гладков: Над Белгородским районом сработала ПВО, сбит БПЛА самолётного типа
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородским районом, в результате сбит БПЛА самолётного типа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказано в сообщении главы Белгородской области.
Ранее Гладков сообщал, что интенсивность, с которой ВСУ наносят удары по Белгородской области, снизилась к 1 июля. Кроме того, губернатор рассказал, что большинство предприятий в Шебекинском округе возвращаются к привычной деятельности после того, как получили повреждения во время украинских обстрелов.
ТАСС / Андрей Рубцов