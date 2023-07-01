Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 23 снарядами, а это почти в четыре раза меньше, чем было днём ранее. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, по его словам, по селу Солнцевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. В итоге никто не пострадал и разрушений тоже нет. Такой же был результат миномётного обстрела Волоконовского района. Зафиксировано пять прилётов. Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по хутору Панков и ещё три — по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино.