Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 23 снаряда по Белгородской области
Украинские войска за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 23 снарядами, а это почти в четыре раза меньше, чем было днём ранее. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Так, по его словам, по селу Солнцевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. В итоге никто не пострадал и разрушений тоже нет. Такой же был результат миномётного обстрела Волоконовского района. Зафиксировано пять прилётов. Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по хутору Панков и ещё три — по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино.
"Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано шесть прилётов. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", — добавил губернатор.
Ранее Лайф уже писал об обстреле минами хутора Старый Волоконовского района и села Солнцевка. ВСУ атаковали эти населённые пункты с разницей в 10 минут. А ещё противник сбросил боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области.
Getty Images / Anadolu Agency