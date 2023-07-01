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1 июля, 09:30

Гладков сообщил о снижении интенсивности обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 23 снаряда по Белгородской области

Украинские войска за минувшие сутки обстреляли Белгородскую область 23 снарядами, а это почти в четыре раза меньше, чем было днём ранее. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, по его словам, по селу Солнцевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов. В итоге никто не пострадал и разрушений тоже нет. Такой же был результат миномётного обстрела Волоконовского района. Зафиксировано пять прилётов. Два миномётных снаряда ВСУ выпустили по хутору Панков и ещё три — по многостороннему автомобильному пункту пропуска Шебекино.

"Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано шесть прилётов. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", — добавил губернатор.

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Ранее Лайф уже писал об обстреле минами хутора Старый Волоконовского района и села Солнцевка. ВСУ атаковали эти населённые пункты с разницей в 10 минут. А ещё противник сбросил боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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