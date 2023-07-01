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1 июля, 05:19

ВСУ сбросили два боеприпаса ВОГ-17 на посёлок в Брянской области

Украинские войска сбросили боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

Населённый пункт находится недалеко от границы. По данным телеграм-канала, ВСУ попытались атаковать посёлок накануне утром двумя боеприпасами ВОГ-17, но безуспешно — разрушений никаких нет. В результате инцидента никто не пострадал.

Пограничники в Курской области предотвратили атаку беспилотника ВСУ

Пограничники в Курской области предотвратили атаку беспилотника ВСУ

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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