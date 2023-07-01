ВСУ сбросили два боеприпаса ВОГ-17 на посёлок в Брянской области

Украинские войска сбросили боеприпасы ВОГ-17 на посёлок Чернозёмный Городок Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

Населённый пункт находится недалеко от границы. По данным телеграм-канала, ВСУ попытались атаковать посёлок накануне утром двумя боеприпасами ВОГ-17, но безуспешно — разрушений никаких нет. В результате инцидента никто не пострадал.