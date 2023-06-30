Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области

Российская система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Населённый пункт находится в 15 километрах от украинской границы. БПЛА самолётного типа пытался атаковать посёлок накануне днём. В результате инцидента никто не пострадал.