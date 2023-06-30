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30 июня, 05:29

Система ПВО сбила беспилотник над посёлком в Белгородской области

SHOT: ПВО сбила БПЛА над посёлком Маслова Пристань в Белгородской области

Российская система ПВО сработала над окраиной посёлка Маслова Пристань Белгородской области, был сбит беспилотник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOТ.

Населённый пункт находится в 15 километрах от украинской границы. БПЛА самолётного типа пытался атаковать посёлок накануне днём. В результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что система ПВО сработала в Валуйском городском округе. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, над селом Долгое был сбит беспилотник.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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