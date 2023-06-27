В Крыму комбайнёр нашёл в поле обломки сбитого украинского беспилотника

Недалеко от крымского села Маслово под Джанкоем нашли обломки украинского беспилотника самолётного типа, пишет SHOT. Предположительно, его сбила российская система ПВО.

По данным телеграм-канала, дрон рухнул в поле, где его позже обнаружил комбайнёр. При падении БПЛА взорвался, на месте образовалась воронка. Пострадавших нет, правоохранители оцепили локацию.