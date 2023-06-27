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27 июня, 07:16

В Крыму комбайнёр нашёл в поле обломки сбитого украинского беспилотника

Недалеко от крымского села Маслово под Джанкоем нашли обломки украинского беспилотника самолётного типа, пишет SHOT. Предположительно, его сбила российская система ПВО.

По данным телеграм-канала, дрон рухнул в поле, где его позже обнаружил комбайнёр. При падении БПЛА взорвался, на месте образовалась воронка. Пострадавших нет, правоохранители оцепили локацию.

В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повреждении железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. По его словам, ремонт будет длиться от четырёх до восьми часов.

Обложка ©

Getty Images / Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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