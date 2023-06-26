В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

В Московской области собака принесла хозяйке беспилотник с камерой, который нашла возле местного пруда, теперь полиция ищет хозяина упавшего аппарата. О случившемся пишет SHOT .

Женщина выгуливала пса возле СНТ "Юбилейное-1" в городе Рошале. Внезапно питомца привлекло что-то мигающее и жужжащее под деревом. Он тут же побежал к предмету, поиграл с ним и принёс в зубах своей хозяйке. Женщина перепугалась и решила, что дрон может взорваться в собачьей пасти.