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26 июня, 10:37

В Подмосковье собака принесла хозяйке беспилотник, найденный во время прогулки

<p>В городе Рошале в Подмосковье собака нашла дрон во время прогулки и принесла хозяйке. Фото © T.me / <a href="https://t.me/shot_shot/53367" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В городе Рошале в Подмосковье собака нашла дрон во время прогулки и принесла хозяйке. Фото © T.me / SHOT

В Московской области собака принесла хозяйке беспилотник с камерой, который нашла возле местного пруда, теперь полиция ищет хозяина упавшего аппарата. О случившемся пишет SHOT.

Женщина выгуливала пса возле СНТ "Юбилейное-1" в городе Рошале. Внезапно питомца привлекло что-то мигающее и жужжащее под деревом. Он тут же побежал к предмету, поиграл с ним и принёс в зубах своей хозяйке. Женщина перепугалась и решила, что дрон может взорваться в собачьей пасти.

Приехавшая на вызов полиция установила, что это квадрокоптер марки Richie размером 12 х 8 сантиметров с камерой, которая продолжала вести запись. Устройство забрали на экспертизу, поиски владельца продолжаются.

Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива

Россиянам рассказали, получится ли сбить беспилотник бутылкой пива

Ранее сообщалось о сбитых трёх беспилотниках в Новой Москве и Московской области. Один упал в поле и взорвался в районе деревни Лукино, а обломки двух других были найдены в Наро-Фоминском районе рядом с воинской частью. Дроны были поражены средствами радиоэлектронной борьбы.

Татьяна Миссуми
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