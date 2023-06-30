Пограничники в Курской области предотвратили атаку беспилотника ВСУ
В Курской области российские пограничники отбили атаку беспилотника ВСУ. Это произошло в районе села Горналь Суджанского района.
Как пишет телеграм-канал SHOT, беспилотный летательный аппарат самолётного типа лишили связи при помощи антидронового ружья. Он упал на землю, но не взорвался. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал о том, что за сутки российские силы ПВО сбили десять беспилотников ВСУ и перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
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Getty Images / Ethan Miller